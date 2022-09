Amazon mostra heróis de ‘The Boys’ fazendo caras e bocas em erros de gravação; assista ao vídeo

Como todo mundo sabe, um verdadeiro cinéfilo adora conferir o que rola nos bastidores das produções. Para atender a esse público e os curiosos também, a Amazon disponibilizou, nesta segunda-feira, 26, os erros de gravação da terceira temporada de The Boys . No vídeo, Karl Urban e Antony Starr , por exemplo, erram falas, sotaques, golpes, causando gargalhadas nos colegas de elenco.

As três temporadas de The Boys estão disponíveis no Prime Video, mas o 4º ano ainda não tem data de estreia. O streaming também está desenvolvendo um derivado, intitulado Gen V.

The Boys é produzida por Eric Kripke, que adapta as histórias em quadrinhos de Garth Ennis. A trama é desenvolvida em um mundo com super-heróis que traz uma ótica irônica e ácida dos personagens. O enredo trata os protagonistas como celebridades egocêntricas, com um viés irônico que beira uma paródia sombria.