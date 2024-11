Ator de 'Suits' conta porque deixou a série; entenda

O ator de 43 anos disse que o uso de álcool passou a faze companhia a ele durante o processo do trabalho na série. “Eu não estava cuidando bem da minha saúde mental, e estava bebendo demais ao final da sétima temporada", continuou.

Adams também falou ao apresentador que, em vez de tratar a doença, recorreu ao uso da bebida como forma de lidar com os sintomas. “Eu não tinha as ferramentas para lidar com essa depressão além de apenas gastar dinheiro e beber demais, sabe, e não saber realmente como falar sobre isso ou em terapia, tipo, mas não estava realmente fazendo”, disse. “Havia todas essas coisas que eu sabia que precisava provavelmente estar fazendo e eu não estava fazendo”, explicou.