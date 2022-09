‘Babilônia’: novo filme de Damien Chazelle tem Brad Pitt, Margot Robbie e Tobey Maguire no elenco

A Paramount divulgou nessa quinta, 8, as primeiras imagens do longa Babilônia, assinado pelo diretor Damien Chazelle, que também é responsável pelos roteiros de La La Land e Whiplash. No conteúdo, é possível ver os personagens caracterizados e os grandes nomes que estarão na trama. Margot Robbie, Brad Pitt e Tobey Maguire estão entre eles.

Brad Pitt e Diego Calva Foto: Paramount Pictures

O longa é ambientado na Los Angeles de 1920, em uma Hollywood extravagante. A trama conta a história de ambição e excessos desmedidos dessa época, em paralelo com uma decadência e depravação desenfreada numa cidade em construção. Tudo isso também mostrando a ascensão e queda dos personagens. Também estão no elenco Diego Calva, Lukas Haas, Li Jun Li, Jovan Adepo, Jean Smart, P.J. Byrne, Olivia Hamilton, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving e Olivia Wilde.

O filme chegará aos cinemas em janeiro de 2023 e é uma produção da Paramount Pictures em parceria com Marc Platt, Wild Chickens e a Organism Pictures Production.