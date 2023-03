BBB 23: Atitudes de Cara de Sapato e Mc Guimê apontadas como assédio marcam a Festa do Líder; veja

Nesta quarta-feira, 15, Mc Guimê, o líder da semana, ganhou uma festa dedicada a ele no BBB 23. O momento foi marcado por declarações e reconciliação, mas algumas atitudes do cantor e de Cara de Sapato que envolveram Dania Mendez, participante do La Casa de Los Famosos que está passando uma temporada no programa, foram condenadas.

Na manhã desta quinta-feira, 16, os nomes dos participantes, de Lexa, mulher do artista, e a palavra “assédio” estiveram entre os assuntos mais comentados do Twitter. Na casa, Bruna Griphao alertou Guimê. Alguns usuários da rede passaram a pedir pela expulsão dos participantes. Entenda o que aconteceu.





Cara de Sapato dá selinho em Dania Mendez

Sapato usa a força dele pra impedir que a Dania se afaste dele, mesmo ela tentando se desvencilhar, e ele a beija a força. Isso é ASSÉDIO e pra mim é motivo claro pra expulsão! Quando irão aprender? Bronca do Tadeu não é suficiente! #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/W3lAIwulwJ — Bia Wheats ˢᶜᶜᵖ 🇧🇷 (@biatrigo) March 16, 2023

Cara de Sapato tentou, diversas vezes, beijar a nova participante do programa. Nas redes sociais, usuários apontaram que a modelo não estava à vontade quando o lutador a beijou no Quarto Fundo do Mar e tentou se desvencilhar.

Uma cena, ocorrida logo depois, mostra Sapato em cima de Dania na cama tentando beijá-la, o que também foi apontado como assédio.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa do atleta pedindo um posicionamento sobre as atitudes, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem.

PARABÉNS SAPATO

Vc conseguiu prova que quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo.



O tempo INOCENTAR Dr. Fred e Alface.

Não é bem eles que são machistas e mau caráter, quero só ver a produção passar esse pano.#bbb23 Assédio e Crime.

NÃO é NÃO pic.twitter.com/xJoYXe4RQh — kamily L13 (@camyllsantts) March 16, 2023





Mc Guimê acaricia Dania Mendez

Mc Guimê também esteve envolvido nas acusações de assédio. Em determinado momento da festa, câmeras mostraram o cantor acariciando as costas e o bumbum de Dania diversas vezes. A modelo se incomoda, tira as mãos do artista e tenta se encostar em uma das bancadas.

Após assistir ao ocorrido, Lexa, que chegou a fazer uma publicação comemorando a festa feita para Guimê, escreveu no Twitter que iria se afastar da rede. “Eu não estou bem, preciso de um tempo pra mim. Até logo, não sei quando voltarei por aqui”, disse a cantora.

O Estadão também entrou em contato com a assessoria de Guimê, mas também não obteve resposta até o momento da publicação.

Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui ❤️ — Lexa (@LexaOficial) March 16, 2023





Bruna Griphao tenta alertar Mc Guimê

🛑VEJA: APÓS SERMÃO DE SISTER BRUNA MARIDO DE LEXA MC GUIME TENTA SELAR A PAZ COM UM SELINHO NA SISTER A MESMA RECUSOU pic.twitter.com/hFbTVwGHQK — Tiago Leifert (@FabioHenrikito) March 16, 2023

Em vários momentos, Bruna percebeu o ocorrido e tentou alertar Mc Guimê. Em um deles, enquanto a atriz pede para que o cantor beba um copo de água, Guimê faz um gesto simulando um selinho.

“A sua esposa está agora em casa torcendo para você beber uma água. [...] Guilherme, pensa na Lexa, ela quer que você beba essa água”, disse.

Bruna e Ricardo se reconciliam

Bruna e Ricardo, que protagonizaram diversas brigas no programa, aproveitaram a festa para conversar. O momento rendeu uma reconciliação. A atriz ficou emocionada.

“Você me ama muito, eu também te amo muito. Eu sei que você explode também como eu explodo. Eu não levo para o coração”, disse o brother. “A nossa amizade foi tão bonita pra gente perder por tão pouco”, lamentou a sister.





Declaração de Gabriel para Bruna

Gabriel Santana também chamou Bruna para conversar e revelou que sente um interesse pela atriz. Ela, porém, não retribuiu o sentimento.

“Não sei se é porque a gente é artista, mas eu sinto que a gente tem muita coisa em comum”, afirmou a sister de mãos dadas com o ator. Gabriel, então, falou sobre o interesse e Bruna respondeu que nunca tinha desconfiado.

“A única pergunta que eu faço é: eu continuo ou não continuo?”, questionou ele. A atriz, então, faz um sinal negativo com a cabeça.





