BBB 23: Ricardo revela que já beijou um homem: ‘Percebi que não é algo que eu quero’

Em conversa com Sarah Aline e Bruno na casa do Big Brother Brasil 23, Ricardo refletiu sobre sua sexualidade e revelou que já beijou um homem quando estava na faculdade.

Os brothers estavam sentados na área externa da casa na manhã desta quarta-feira, 8, quando o assunto veio à tona. Ele explicou para os colegas que percebeu que realmente era hétero depois da experiência.

Leia também BBB 23: Equipe de Larissa diz que Key incita ‘rivalidade feminina’ após ofensas à sister

O biomédico contou que, quando se mudou para São Paulo, conheceu “um universo totalmente diferente”. “Eu via mulher e mulher de mãos dadas, beijando em público e essas coisas, e para mim foi um choque porque no Nordeste nunca teve isso. Na minha cidade, não era comum você ver”.

Ele explicou que, vendo tais situações, aquilo se tornou normal e cotidiano. “Eu nunca tive preconceito, nunca tive nada, só que era uma coisa que eu nunca via. Ai eu comecei a me liberar mais, comecei a ir para a faculdade, comecei a ter contato com amigos gays e comecei a entender a cabeça deles”.

Ricardo e Sarah Aline conversam na área externa da casa do BBB 23. Foto: Rede Globo

Ricardo contou que, mais tarde, quando foi para a pós-graduação, teve contato com pessoas que “quebraram paradigmas” dentro de sua cabeça. Ele explicou que havia uma homem que cursava a graduação e que ele considerava bonito, mas sempre negava ter alguma relação.

“Aí, teve uma formatura. Eu tinha bebido, mas não foi por causa da bebida. E eu falei: ‘vai, vou pegar essa p**** aí para ver como é'. Rolou o beijo, mas não me deu atração nenhuma e também não me deu vontade de pegar novo”, revelou.

O brother explicou que teve mais certeza de sua orientação sexual depois do momento: “Percebi que não é algo que eu quero. Não é. Realmente, eu gosto de mulher. Muito. Nunca tive dúvida disso, mas um outro lado meu falava ‘vamos ver’”.