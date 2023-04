Marvvila deixou o Big Brother Brasil 23 na última terça-feira, 4, após receber apenas 16,95% dos votos no Paredão contra Amanda (34,32%), Domitila (25,69%) e Larissa (23,04%). A saída da cantora causou comoção entre os participantes do Quarto Fundo do Mar, que não esconderam a tristeza e choraram o resultado.

Sarah Aline, Fred Nicácio e Domitila tentaram se consolar em abraços. Apesar da chateação pela colega, a modelo comemorou sua permanência com um pulo na piscina e declarou: “Vamos errar, sim, e ser incoerente até isso aqui acabar... Um salve para a perfeição, eu quero mais é ser real”.

Durante a madrugada, as estratégias de jogo tomaram conta das conversas entre os participantes e reafirmaram algumas rivalidades; veja tudo o que aconteceu.

Aline na mira do próximo Paredão

Fred Nicácio e Domitila já estão com planos traçados para caso ganhem a liderança. Segundo eles, a ideia é colocar Aline Wirley direto na berlinda. “Se eu ganhar o Líder, ela vai direto. E se não ganhar o Líder, ela vai pela casa”, garantiu a modelo.

Sarah teme eliminação

Sarah Aline acredita que está na mira das integrantes do Quarto Deserto. Para Ricardo, ela expôs o medo de ser eliminada, visto que seus maiores aliados do jogo, Gabriel Santana e Marvvila, foram os últimos a deixar a casa.

“O que eu puder fazer pra proteger você, eu faço. Se eu sentir que, em algum momento, elas vão querer colocar você, eu jogo contra”, acalmou Ricardo.

Apesar do medo, a psicóloga planeja puxar Bruna Griphao para a berlinda, caso tenha direito a um contragolpe. “Eu iria muito fácil na Bruna, não tenho medo. Se eu tiver que sair, eu vou sair”, disse.

Ranking de alvos

Enquanto isso, as sisters do Quarto Deserto fizeram um ranking de seus alvos. “São cinco opções. Vamos pra ordem: Sarah, Black [Cezar], Fredão, Alface [Ricardo] e Domitila. Essa é a nossa ordem, só se acontecer algo no meio do jogo”, elencou Larissa.

Análise das adversárias

Fred Nicácio analisou o jogo das adversárias do Quarto Deserto. Segundo ele, Amanda “não tem jogo”. Já Aline, em sua opinião, é como uma “mosca morta”.

Domitila aconselhou o amigo a “não dar palco”. No entanto, o médico seguiu decidido em suas opiniões. “O palco é meu, o show é meu. Mosca morta a gente bate e mata”, pontuou.

Críticas aos membros do Quarto Deserto

Ricardo segue no Quarto Deserto, mas não está concordando com todos do cômodo. “Eu não vejo ninguém aqui planta. Eu vejo mais omisso aqui, nesse momento, o Fredão, o mais sutil”, refletiu sobre a postura de Nicácio na casa, em especial no último Jogo da Discórdia.

Cezar, também do mesmo quarto, criticou Domitila. Segundo ele, as voltas da modelo dos Paredões a deixaram com o ego muito “insuflado”. “O jeito dela falar, de se expressar. Muitas falas com finalidade de indiretas, alfinetadas”, justificou, destacando achar “desnecessário” tal tipo de comportamento.





















