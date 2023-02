‘Citadel’: Série global de espionagem criada pelos irmãos Russo ganha data de estreia

O Amazon Prime Video divulgou, nesta segunda-feira, 27, que Citadel, série global criada pela produtora de Joe e Anthony Russo, chega ao streaming em 28 de abril e terá episódios lançados semanalmente.

Os cineastas são mais conhecidos pela direção de alguns filmes da Marvel, como Vingadores: Ultimato, e estiveram envolvidos na produção do favorito ao Oscar Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo.

O seriado, que é protagonizado por Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, teve ainda as primeiras imagens divulgadas. Stanley Tucci e Lesley Manville também integram o elenco.

Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas são os protagonistas de 'Citadel', série que estreia no Prime Video em 28 de abril. Foto: Prime Video/Divulgação

De acordo com a sinopse, a trama conta a história de Citadel, uma agência de espionagem global e independente que foi derrubada há oito anos por agentes da Manticore, um poderoso sindicato que manipula o mundo das sombras.

Os agentes de elite Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) tiveram suas memórias apagadas, até o momento em que Bernard Orlick (Stanley Tucci), ex-colega da Citadel, aparece em busca de ajuda para impedir que a Manticore estabeleça uma nova ordem mundial.

Stanley Tucci e Richard Madden em imagem divulgada de 'Citadel', nova série do Prime Video. Foto: Prime Video/Divulgação

De acordo com o Prime Video, Citadel é a estreia de uma grande franquia global. A produção terá produções e histórias interligadas ao redor do mundo, com séries que já começaram a ser filmadas na Itália e na Índia.

Veja mais imagens:





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais