Claudia Raia comanda ‘Decora: Vida de Novela’, com reformas inspiradas em ‘Amor de Mãe’ e mais

Quem nunca desejou uma casa de novela? Na nova temporada do Decora, que estreou no dia 16 de setembro, os cenários da teledramaturgia são a inspiração para a decoração na casa dos participantes do programa. Claudia Raia comanda a atração, que é exibida todas as sextas-feiras às 21h45, no GNT e Viva, junto com a arquiteta Stephanie Ribeiro.

“Os sets de novela são como uma extensão da minha casa”, disse a atriz. Em entrevista ao Estadão, Claudia explica que sempre teve interesse em decoração e que unir isso ao universo das novelas tem sido uma grande experiência. “A gente sabe da importância da novela para o brasileiro, mas não temos noção do quanto isso interfere e transforma a vida das pessoas. Ver isso de perto é muito impressionante”, afirma.

Nos 10 episódios, as apresentadoras mergulham no universo de tramas como Império, Amor de Mãe, Fina Estampa, Terra Nostra e Um Lugar Ao Sol para se inspirarem nas transformações. A artista ainda tem um bate-papo com Lilia Cabral, Taís Araújo, Christiane Torloni, Ângela Vieira e Cauã Reymond para relembrar seus personagens nas respectivas histórias.

Claudia Raia e Taís Araújo no programa 'Decora'

“Apesar de trazermos algo da novela, tinha o toque da pessoa ali. As escolhas eram muito pessoais, a gente ouviu as histórias das pessoas e entendia como aquela novela se conectava com ela. Quem nos conduziu foram os convidados e conexão deles com cada trama e cada personagem. Ver como o que a gente faz com tanto carinho chega de uma maneira tão forte no público, é poder tornar uma memória feliz mais palpável”, explica.

Sobre as trocas que têm com os colegas de profissão, Claudia reitera que todas foram essenciais para trazer o universo da novela para dentro das casas. Além disso, é possível imergir ainda mais nos bastidores das histórias e nos personagens.

“As novelas fazem parte do imaginário coletivo do brasileiro. No programa, relembramos essas histórias de várias maneiras: com o cenário que será recriado, com as histórias dos atores - que traz uma coisa de bastidor muito gostosa de acompanhar, etc. Acho que, assim, o público terá a oportunidade de relembrar as novelas e ainda conhecer outros aspectos daquele trabalho. Quem sabe o espectador também não redescobre essas histórias e sente vontade de rever as novelas?”, comenta.

