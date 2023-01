Colin Farrell, o Pinguim, diz que aparição em ‘The Batman’ é ‘só a ponta do iceberg’

Em entrevista à Variety, Colin Farrell (The Lobster) disse que sua participação em Batman foi apenas a ‘ponta do iceberg’. Apesar de sua participação pequena no longa,o seu personagem, Pinguim, ganhará uma série na HBO Max. De acordo com o ator, as gravações se iniciam no próximo mês de fevereiro e devem durar um semestre aproximadamente.

Farrell disse à revista que quando foi convidado para estar no filme, protagonizado por Robert Pattinson, não imaginava que um spin-off seria criado. Porém, contou que depois de ver a transformação de seu rosto pelas mãos de Michael Marino e de Michael Fontaine se convenceu de que Pinguim não poderia parar ali. “A única coisa que tive uma ideia foi que não estava conseguindo explorar o personagem tanto quanto queria”, relatou.

A maquiagem de Pinguim realmente impressiona. À esquerda, Colin Farrell está descaracterizado, à direita ele está maquiado de Pinguim Foto: Evan Agostini/Invision/AP/Warner





“Porque havia todo esse trabalho extraordinário feito por Mike Marino e Mike Fontaine e sua equipe”, elogiou os maquiadores que desfrutam de prestígio em Hollywood. Marino já disputou um Oscar, por seu trabalho em Um Príncipe em Nova York 2; e Fontaine concorreu a um Emmy, por Boardwalk Empire - O Império do Contrabando. “Pensei que aquelas seis ou sete cenas que fizemos no filme eram só a ponta do iceberg — desculpe o trocadilho. Fiquei grato por eles, mas queria mais”.

Para a série, Farrell disse que fez questão de estar com os dois novamente. “Sinceramente, tudo o que eu pensei sobre esse spin-off foi por causa do trabalho de Marino”, revelou. “Ele é um gênio. Foi o trabalho dele que me inspirou”.