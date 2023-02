‘Coringa 2′: Lady Gaga compartilha sua primeira imagem ao lado de Joaquin Phoenix; veja

Os “mistérios” sobre a atuação de Lady Gaga em Coringa 2 estão finalmente chegando ao fim. Na noite da última terça-feira, 14, a própria artista compartilhou sua primeira imagem no longa.

No Instagram, Gaga publicou o registro de uma cena com Joaquin Phoenix, intérprete de Coringa. “Folie à Deux”, legendou, se referindo ao título original do filme, que tem estreia prevista para outubro de 2024.

Leia também ‘Coringa 2′: Figurantes denunciam produção por falta de intervalos para água e banheiro

Nos comentários, o público demostrou empolgação pela participação da artista. Algumas pessoas, inclusive, já sugerem uma possível indicação de Gaga ao Oscar.

Pai de Lady Gaga afirma que filha viverá Arlequina em filme

Joe Germanotta, pai de Lady Gaga, declarou que a cantora viverá a personagem Arlequina na trama. No entanto, até o momento, a Warner Bros e a DC não confirmaram a informação.

A declaração do pai da artista pop foi dada em entrevista ao Mornings with Maria, da Fox Business Network. “Ela [Lady Gaga] é tremenda. Ela está em Los Angeles, está filmando. Ela vai ser a Arlequina! Está trabalhando com Joaquin Phoenix, e então… Estará aqui em breve, eles vão filmar algo em Nova York”, afirmou.

Continua após a publicidade