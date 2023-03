‘Dança dos Famosos’ volta no domingo com dinâmica inédita; entenda

A nova edição do quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, terá estreia no próximo domingo, 12. O retorno marca uma dinâmica inédita no reality, que terá a lista de participantes divulgada no mesmo dia.

Nessa nova edição, os participantes começam a competição dançando juntos, com coreografias em grupo. Antes, as apresentações eram realizadas apenas pela celebridade, acompanhada do seu bailarino.

Dança dos Famosos volta no domingo com dinâmica inédita Foto: Marcos Rosa/TV Globo

O trio de jurados técnicos é composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, além do júri artístico, que terá um convidado a cada semana , com o objetivo de avaliar o desempenho das 16 celebridades que, divididas entre si, se apresentam em busca das maiores notas.

Entre os famosos, há personalidades do mundo do esporte, da televisão, da música, de diferentes idades, mas com disposição para encarar os passos de dança.

O quadro tem direção de Henrique Matias. O Domingão com Huck vai ao ar depois de The Masked Singer.





