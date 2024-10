Dani Stolai, mãe de 5, estreia quadro no Programa Amaury Jr.: ‘Somos uma única engrenagem’

Ao Estadão, Dani antecipou que o quadro Super Dani terá dicas de organização, maternidade e empreendedorismo, mostrando sempre a ‘vida real’. “Quero que as pessoas vejam que, por trás de tudo, tem muito trabalho, mas também muito amor e dedicação. Nada é perfeito, mas é possível administrar as coisas com leveza e bom humor”, diz a apresentadora.

“O ponto alto será mostrar a vida intensa com cinco filhos em fases e faixas etárias totalmente diferentes, juntando a vida pessoal e profissional pujante dos pais”, acrescenta ela. Com o marido Cássio Stolai, também empresário, ela tem quatro filhas e um filho: Laise, de 21 anos, Luise, 18, Lise, 13, Louise, 10 e Luigie, 4.