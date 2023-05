No Dia das Mães, comemorado no último domingo, 14, a atriz Cláudia Abreu recebeu uma surpresa especial. A cantora Maria Maud, filha dela, fez uma homenagem dedicada à artista durante uma participação no Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck.

Internautas se surpreenderam ao constatar que Maria é filha de Cláudia, já que a cantora fez sucesso com a trilha sonora de Travessia. Dengo, música de João Gomes interpretada por ela, foi tema da personagem de Jade Picon, Chiara, e virou meme na internet.

Internautas se surpreenderam ao constatar que Maria Maud, cantora de 'Dengo', é filha de Cláudia Abreu. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Segundo Cláudia, foi a primeira vez que a artista se apresentou em público. Ela se emocionou ao final da performance. “Eu não sabia se eu chorava ou se eu ficava nervosa por ela ou por mim”, brincou.

A atriz comemorou o sucesso da filha. “Nem a melhor cigana teria falado sobre essa cena. Quem iria imaginar a gente aqui e Maria grande, cantando para a gente? A vida é realmente surpreendente”, comentou.

Apenas Maria Maud, a musa do fuen fuan fuen fuon 😍✨ #Domingão #MinhaMãeÉUmShow pic.twitter.com/IeIhQedh3U — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 14, 2023

Cláudia Abreu lenda e encantada com a filha, Maria Maud, cantando FUEN FUAN FUON. #DançadosFamosos pic.twitter.com/YcdvEDAWcG — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 14, 2023

Continua após a publicidade

Claudia Abreu e sua filha Maria Maud, cantora da música

fuãn fuãn fuén fuõn, “Dengo”.#Domingão #DancaDosFamosos pic.twitter.com/ZLEqQIISKw — Tiago Pereira (@Tiagupereira) May 14, 2023

COMO ASSIM ELA É FILHA DA CLAUDIA ABREU??? https://t.co/TcOgZnQlPj — 𝐊𝐢𝐞𝐫𝐚🐣 :) au weyler 📌 (@kierafornow) May 15, 2023