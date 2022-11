‘Fizemos nossos executivos chorarem’, dizem criadores de ‘Stranger Things’ sobre final da série

Publicidade

O final de Stranger Things promete emocionar os fãs da série. De acordo com os criadores, Ross e Matt Duffer, alguns executivos da Netflix choraram ao ouvirem os planos para a última temporada.

A revelação foi feita durante um evento em Los Angeles, Estados Unidos, na noite deste domingo, 13, que também contou com a participação do produtor executivo Shawn Levy e parte do elenco.

Segundo Matt, poucas pessoas sabem como será a conclusão do seriado, mas os roteiristas tiveram uma reunião de duas horas com a plataforma de streaming para explicar os planos para a quinta e última temporada.

“Conseguimos fazer nossos executivos chorarem, o que senti que foi um bom sinal”, disse ele. “As únicas outras vezes em que vi eles chorarem foram em reuniões de orçamento”, brincou.

Os irmãos Matt e Ross Duffer, criadores de 'Stranger Things'. Foto: Chris Delmas / AFP

Levy completou dizendo que os episódios finais terão muito foco no crescimento e na trajetória dos personagens: “A quinta temporada já está claramente cuidando dessas histórias dos personagens porque essa sempre foi a força vital de Stranger Things”.

Durante o evento, os irmãos Duffer também contaram que entregaram a primeira versão do roteiro há algumas semanas e que a segunda já está sendo produzida.

“Acho que o que estamos tentando fazer é voltar um pouco ao início, com o tom da primeira temporada, mas em termos de escala está mais alinhado com o que é a quarta temporada. Espero que tenha um pouco de tudo”, disse Ross.





