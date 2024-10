Globo vai lançar novo telejornal aos sábados em 2025; veja como ficará a programação

O jornalístico terá como foco as cidades e temas que se aproximam da vida cotidiana das pessoas, de acordo com comunicado da emissora, que também confirma que o programa trará notícias factuais de todo o Brasil, além de prestação de serviço e previsão do tempo. “O Bom Dia Sábado chega para ser o telejornal informativo do fim de semana. Um jornal para todo o Brasil, com agilidade, prestação de serviço, tudo ao vivo”, destaca Cristiana Randow, editora-chefe do novo telejornal no comunicado.

Além da estreia do telejornal, os sábados terão mais novidades. Antes da exibição do Bom Dia Sábado, será apresentada uma reprise do Globo Rural, que será seguido no novo noticiário. Logo depois, é a vez de entrar no ar o Pequenas Empresas & Grandes Negócios, que passa a ser exibido aos sábados.