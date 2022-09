Gloria Groove estreia no comando do ‘Música Boa Ao Vivo’ nesta terça: ‘Vai ser tão divertido!’

Gloria Groove estreia nesta terça-feira, 13, às 20h, como apresentadora do programa Música Boa Ao Vivo do Multishow. A cantora fará seu debut à frente da atração que tem a missão de reunir os principais nomes da música brasileira e gerar encontros inusitados em uma mistura de ritmos inédita. Logo na estreia, Jão , Marina Sena e Xamã formam o trio de convidados que, na companhia da artista, prometem performances memoráveis.

Outros nomes de peso também participarão da temporada, que terá 15 episódios e será transmitida ao vivo todas as terças-feiras, sempre às 20h.

Gloria Groove com Jão. Cantora estreia no comando do 'Música Boa Ao Vivo'. Foto: Juliana Coutinho / Multishow

Quais são as suas expectativas para estrear no comando do Música Boa Ao Vivo?

Estar no comando desse programa sempre foi meu grande sonho. Estou doida para chegar logo, aprender a dinâmica, cantar com os artistas… Vai ser tão divertido!





Você fez alguma preparação especial para estar à frente do programa?

Venho estudando o comportamento e o ritmo de cada apresentador que já passou por ali, tentando somar todo o aprendizado e também descobrir o meu próprio jeito de fazê-lo.





O Música Boa Ao Vivo é um programa que realiza encontros inéditos e inusitados de artistas e gêneros musicais, como você vê a importância de uma atração com essas características?

A importância de um programa como o MBAV está na união e na democratização dos diversos gêneros da música brasileira, que é extremamente plural. Além de ser algo paralelo a minha versatilidade musical, conversa diretamente com o conceito de diversidade que é tão importante dentro da minha trajetória.





Esta edição marca o retorno da plateia ao programa, depois do período sem plateia devido à pandemia. Como você vê a importância desse contato físico entre o público e o artista no palco?

O público é tudo! É o elemento que faz o programa ser um grande show na nossa televisão. Este calor humano é algo que fez tanta falta em nossas vidas durante a pandemia. Não vejo a hora de descobrir a minha relação com essa galera.

O programa já estreia com uma mistura interessante de convidados: Xamã, Jão e Marina Sena, além de você, claro. Essa estreia com eles promete?

Sim! Os três, além de serem gênios da nossa geração, também são amigos queridos com quem dividi momentos incríveis nos últimos anos. Essa estreia será a nossa celebração.





Você apresentou o TVZ, vai estrear no Música Boa e em outubro tem ainda o Prêmio Multishow. Como é a sua relação com o canal?

Cresci assistindo ao Multishow. O próprio TVZ teve uma importância gigante na construção das minhas principais influências musicais. Fazer parte do time de apresentadores do Multishow para mim significa estar no lugar certo, onde sempre soube que poderia estar. É uma honra maior ainda dar continuidade ao legado de tantos artistas incríveis que já estiveram à frente desses projetos.





Gloria Groove com Marina Sena. Cantora estreia no comando do 'Música Boa Ao Vivo'. Foto: Juliana Coutinho / Multishow





No digital

O digital do Multishow também terá conteúdo exclusivo toda semana. Grag Queen irá comandar uma entrevista às quartas-feiras, às 20h, no canal Música Multishow no Youtube. A cada episódio, ela receberá um artista representante da comunidade LGBT+ para uma conversa sobre música, carreira e futuro.

O estúdio fica dentro do próprio Música Boa Ao Vivo e logo na estreia, tem uma novidade: Gloria Groove vai apresentar Grag Queen e engata em um bate-papo sobre trajetória, tendo a música como fio condutor. A conversa ainda vai contar com uma performance musical das artistas. Já nos programas seguintes, Grag assume o papel de apresentadora e promete muita história boa.

