Morreu nesta quinta-feira, 2, a jornalista Glória Maria, aos 73 anos. A notícia foi confirmada pela TV Globo em nota. A causa da morte não foi informada, mas ela estava internada para o tratamento de metástases cerebrais.

Um dos maiores nomes da TV brasileira, Glória viveu intensamente e carimbou a história do jornalismo com momentos divertidos e marcantes. Na Rede Globo desde os anos 1960, a apresentadora conquistou gerações com entrevistas que ainda repercutiam nas redes sociais.

Glória Maria marcou a história da televisão brasileira com momentos divertidos. Foto: Rede Globo

Do salto de bungee jumping à viagem à Jamaica e da entrevista com Madonna à histórica conversa com Michael Jackson, relembre os 10 momentos mais marcantes da carreira de Glória Maria.





1. Gravidade zero

Em 2007, a Nasa convidou jornalistas internacionais para experimentar a primeira experiência de um voo com gravidade zero. Dentre eles, estava Glória Maria, a primeira brasileira a viver a sensação.

O momento rendeu gravações divertidas com a apresentadora, que refletiu: “É como se você voltasse a ser criança”.





2. Salto do maior bungee jumping do mundo

Em uma viagem a Macau, na Ásia, a jornalista não teve medo de viver outra experiência intensa: saltar do maior bungee jumping do mundo em 2017. O prédio do qual a jornalista pulou media 233 metros, uma altura equivalente a um prédio de 78 andares.

Glória registrou sua reação com uma câmera presa na mão. “Foi a pior sensação da minha vida, mas, depois, é o máximo”, refletiu ao final da reportagem.

3. Neve na Noruega

Gloria colecionou passaportes e conheceu o mundo. As vivências da jornalista em países inusitados marcou a história do Globo Repórter.

Em 2019, ela embarcou para um dos países mais frios do mundo: a Noruega. Os momentos de Glória tomando chocolate quente e sendo levada pelos ventos fortes no país repercutiram nas redes sociais.





4. Viagem à Jamaica

Um dos momentos recentes mais relembrados da carreira da apresentadora, a viagem de Glória à Jamaica ganhou ampla repercussão nas redes sociais em 2016.

Internautas compartilharam os momentos da jornalista andando de montanha-russa e participando do ritual de ganja, prática religiosa tradicional do local.





5. Entrevista com Madonna

Em 2005, Glória Maria vivenciou uma das entrevistas mais relembradas – e desafiadoras – da carreira: com a cantora Madonna. Posteriormente, a jornalista relembrou o momento e disse que estava receosa de entrevistar a artista. Antes, Madonna chegou a debochar de Marília Gabriela por conta do inglês.

A jornalista teria apenas quatro minutos para entrevistar a estrela. Tensa, ela conversou com a cantora no início: “Olha, Madonna, eu tenho quatro minutos, vou errar no inglês, estou assustada, acho que já perdi os quatro minutos”. A americana, então, apenas se virou para a equipe e ordenou: “Dê a ela o tempo que ela precisar”.





6. Entrevista com Elton John

Glória lembrava com carinho da entrevista que fez com o músico britânico Elton John na mansão do artista em 2001. A jornalista viajou até Windsor, na Inglaterra, e encontrou o astro de bermuda e tênis.





7. Entrevista com Freddie Mercury sem falar inglês

Em 2018, Glória relembrou outra entrevista com um dos maiores nomes da música: Freddie Mercury, líder da banda Queen. No Instagram, a jornalista revelou um detalhe inusitado do momento: ela não falava inglês.

“Conseguimos conversar. Só esqueci de combinar que iria perguntar em português também. Gato”, brincou à época.





8. Momento que enxugou o rosto de Harrison Ford no calor da Bahia

Em 2020, Glória usou novamente o Instagram para relembrar outro momento marcante: a entrevista com Harrison Ford. Ela compartilhou o momento em que usa sua toalha de rosto para enxugar o rosto do ator, que estava conhecendo o calor da Bahia.





9. Entrevista histórica com Michael Jackson

Glória marcou o jornalismo com a entrevista icônica com o cantor Michael Jackson durante a passagem pelo Rei do Pop ao Brasil. Michael estava no Rio de Janeiro para gravar o clipe de They Don’t Care About Us com o Olodum.

A repórter encontrou o cantor no Morro Dona Marta, um dos cenários para o vídeo dirigido por Spike Lee. O artista não queria dar entrevista, mas, com a insistência de Glória, Michael disse uma frase simples, mas significativa: “Eu te amo, Brasil”.





10. Selfie com Jô Soares

Glória Maria também não deixou de homenagear outro grande nome do jornalismo: Jô Soares, que morreu em agosto do ano passado. Durante uma participação no programa do apresentador, os dois se divertiram ao tentarem tirar uma selfie pela primeira vez. “Meu primeiro selfie (sic)”, comemorou a jornalista após registrar o momento.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais