Imelda Staunton aparece como Rainha Elizabeth II em teaser de ‘The Crown’

Publicidade

Imelda Staunton, atriz indicada ao Oscar como Melhor Atriz pelo filme O Segredo de Vera Drake (2005), aparece como Rainha Elizabeth II, morta aos 96 anos em setembro, em novo teaser da série The Crown, da Netflix. A quinta temporada chega ao streaming no dia 9 de novembro.

A série sobre os bastidores da Família Real britânica possui diversos atores e atrizes no mesmo papel. Isso acontece porque cada pessoa interpreta uma fase diferente dos personagens. Claire Foy e Olivia Colman, por exemplo, viveram as versões mais jovens da monarca.

Leia também ‘The Crown’ grava cenas de acidente fatal de Diana em Paris; veja fotos

Os novos episódios de The Crown relatarão o divórcio polêmico de Princesa Diana (Elizabeth Debicki) e Príncipe Charles (Dominic West) durante os 40 anos de reinado de Rainha Elizabeth II.

Na ficção, a realeza vivia um período difícil para além da vida pessoal: em seu reino, teve nove primeiros-ministros e viu o embate de sua família com a opinião pública.

Depois de Claire Foy e Olivia Colman, Imelda Staunton é a nova Rainha Elizabeth II na quinta temporada de The Crown! Chega dia 9 de novembro. pic.twitter.com/yo234yoijP — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 31, 2022

Polêmicas de ‘The Crown’

O seriado, apesar de se inspirar na vida da Família Real britânica, adicionou um alerta de “ficção” no trailer de The Crown após receber diversas críticas dos integrantes da monarquia. Isso aconteceu porque eles alegavam que a história não condizia com a realidade.

Continua após a publicidade

A atriz Judi Dench, inclusive, disse não concordar com a produção da gigante do streaming. “[John Major, o primeiro-ministro] não está sozinho em suas preocupações de que a última série de The Crown apresentará um relato impreciso e doloroso da história”.

A vencedora do Oscar ainda completou ao alegar que, conforme a história avança, menos parece se preocupar com a veracidade dos fatos. “Parece disposto a borrar as linhas entre precisão histórica e sensacionalismo grosseiro.”

Assista ao trailer da quinta temporada: