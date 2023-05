Iza estreia como atriz em ‘Um Ano Inesquecível - Outono’; veja 1ª cena divulgada

O Amazon Prime Video divulgou, nesta quarta-feira, 3, as primeiras cenas de Iza em Um Ano Inesquecível - Outono, filme em que ela fará sua estreia como atriz.

No vídeo, a cantora aparece caracterizada como Patti, mãe da protagonista Anna Júlia, interpretada pela também cantora Gabz. As duas interagem e, em seguida, Iza surge cantando a faixa Lean on Me, de Bill Withers.

Antes da prévia, a artista agradeceu o colega Lázaro Ramos, que foi o responsável pela direção do longa. “Não poderia ter um padrinho melhor para minha estreia no cinema e foi muito especial ter sido dirigida por você”, disse.

A produção fará parte da franquia Um Ano Inesquecível, que terá quatro longas inspirados em quatro histórias que compõem o livro homônimo das escritoras Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewet.

O conto Outono, escrito por Dewet, segue o casal improvável Anna Júlia e João Paulo (Lucas Leto). Enquanto ela odeia música e quer estabilidade para ajudar o pai, ele é músico de rua e sonha em fazer disso sua profissão.

Mesmo com as diferenças, a história de amor dos dois começa em um cartão-postal da cidade de São Paulo: a Avenida Paulista. O elenco também conta com Larissa Luz, Pedro Blanc, Raphael Ghanem, Vittor Fernando, Enrico Cardoso e participação especial de Lulu Santos.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais