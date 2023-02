Jamie Lee Curtis confirma sequência de ‘Sexta-Feira Muito Louca’: ‘Vai acontecer’

A atriz Jamie Lee Curtis confirmou que o filme Sexta-Feira Muito Louca, clássico da Disney que estrelou ao lado de Lindsay Lohan no início dos anos 2000, ganhará uma sequência em breve.

De acordo com a Variety, a estrela de Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo conversou com a revista nos bastidores do Producers Guild Awards no último sábado, 25, e revelou a informação.

“Vai acontecer”, disse. “Sem dizer que há algo oficialmente acontecendo, estou olhando para você neste momento e dizendo: ‘Claro que vai acontecer’. Vai acontecer”.

Os rumores de que o filme poderia ganhar um sequência já circulavam há algum tempo. No dia 10 de fevereiro, Jamie compartilhou uma foto ao lado de Lindsay com a legenda: “É sexta-feira. Só estou dizendo, mantenham os dedos cruzados”.

No longa lançado em 2003, as duas interpretam uma mãe controladora e uma filha adolescente rebelde que acabam tendo os corpos trocados e precisam aprender a viver o dia a dia uma da outra. A produção está disponível no Disney+.





Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais