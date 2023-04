Joe Wright diz que série sobre Mussolini terá estética rave e música techno na trilha

O diretor Joe Wright, responsável por Orgulho e Preconceito (2005) e O Destino de Uma Nação (2017), revelou detalhes sobre a série M. Son of the Century (M. Filho do século, em tradução literal), que vai contar a história do ditador italiano Benito Mussolini.

Em entrevista à Variety divulgada nesta segunda-feira, 17, ele revelou que a produção terá algumas escolhas inusitadas, como uma estética rave e trilha sonora techno.

“Você pode brincar com a estética e a forma do projeto. A trilha sonora vai ser esse tipo de trilha techno. E a estética é uma espécie de mistura entre a cultura rave dos anos 1990 e Man with a Movie Camera, [documentário de Dziga Vertov de 1929], um grande filme ucraniano. É Man with a Movie Camera e todos os filmes de gângsteres que você já viu. Portanto, é bastante cheio nesse aspecto. E é como um caleidoscópico”, disse.

Na série, o ator italiano Luca Marinelli interpretará Mussolini durante o período de 1919 a 1925, mostrando a fundação do partido fascista na Itália ao momento em que ele se autodeclara um ditador durante um discurso na Câmara dos Deputados Italiana.

La prima immagine ufficiale di Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini in M. Il figlio del secolo, la nuova serie originale di Sky diretta da Joe Wright e prodotta da The Apartment in collaborazione con Pathé.

Segundo Wright, ele espera que a produção possa conscientizar os jovens sobre o que é o fascismo: “[Quando eu era adolescente], eu não acho que realmente entendi profundamente o que o fascismo é ou era na verdade. Então, olhando para as raízes do fascismo moderno, espero que possamos realmente entender de onde vem e o que está no centro dele ou o que não está no centro dele”.

O seriado está sendo gravado em Roma, na Itália, e já está no último quarto das filmagens, conforme a Variety. A produção será televisionada pela emissora Sky em alguns países europeus, ainda sem data de estreia definida. Até o momento, não há informações sobre se a série será transmitida no Brasil.

