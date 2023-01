‘Melhores do Ano’: Confira os vencedores e saiba tudo o que aconteceu na premiação da Globo

O último Domingão com Hulk do ano foi marcado pela premiação Melhores do Ano, que anualmente celebra os melhores profissionais da Rede Globo em diversas categorias.

A novela Pantanal e a quinta temporada da série Sob Pressão foram os grandes destaques da noite, levando a maioria dos prêmios. William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, venceu a categoria Jornalismo.

Além do anfitrião Luciano Huck, o evento contou com a apresentação do humorista Paulo Vieira, que arrancou risadas da plateia. Na noite de domingo, 25, o nome dele ficou entre os assunto mais comentados do Twitter por conta das piadas durante a gravação.

Ano que vem tem mais pic.twitter.com/LHWikELPoi — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) December 16, 2022





Tatá Werneck e Dona Déa

Quem também ficou em alta foi Tatá Werneck que, apesar das brincadeiras de Paulo Vieira, foi quem levou o Troféu Paulo Gustavo, que premia o humorista do ano. Ela também concorria com Fábio Porchat.

A apresentadora do Lady Night emocionou a plateia e os telespectadores ao dedicar o prêmio para Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo e quem entregava a estatueta.

“Você criou seus dois filhos com muita luta e sabedoria, e ensinou o mais importante, que é esse olhar generoso de bom humor sobre a vida. Você passou por uma dor que acho que é o maior pesadelo de qualquer pessoa e continua fazendo a gente rir incessantemente. Por favor, aceita esse prêmio”, disse Tatá.





Juliano Cazarré

O ator Juliano Cazarré, que foi indicado a Ator Coajuvante pelo trabalho em Pantanal, também chamou a atenção de alguns internautas, que apontaram que ele teria estado muito sério e pouco animado durante a premiação.

Já nesta segunda-feira, 26, ele respondeu as críticas através do Instagram e disse que tinha “um monte de gente xingando por questão política”. “Tem lá um vídeo meu dando um abraço no Silvério [Pereira] e já vem um imbecil dizer que ele teve que segurar o vômito por estar abraçando um bolsonarista”, disse.

O ator ainda explicou que “estava sério mesmo” por conta do atraso nas gravações do programa, já que precisava ir para casa para ficar com seus filhos e dispensar a babá que cuidava deles. Ele lembrou que não está vivendo uma situação fácil, já que sua filha Maria Guilhermina, de seis meses, permanece internada na UTI.





Porchat e Gkay

Cazarré não foi o único a gerar polêmica durante a noite. Fábio Porchat, Paulo Vieira e Tatá Werneck fizeram piadas sobre a influenciadora Gkay, mas ela não gostou da brincadeira e desabafou nas redes sociais.

“Eu olho o Jô e fico imaginando o que ele faria como uma Gkay na frente dele, né Tatá? Foi por isso que às vezes ele preferiu nos deixar”, disse Porchat durante uma homenagem ao apresentador que morreu esse ano. Em outro momento, Paulo Vieira também citou o nome da influencer quando foi falar sobre o “padrão Globo de qualidade”.

Já a influenciadora escreveu no Twitter: “Estou cansada de ser essa piada de m**** para as pessoas, de ser chacota, de ser escória, de ser tratada, sei lá. Cara, só estou em casa, com a minha família assistindo filme e é isso que recebo”. Veja mais sobre aqui.

Paulo Vieira : “ Acho que sou a única pessoa que se preocupa com Padrão Globo de qualidade.

A Globo transmitiu a Farofa da Gkay”



PELO AMOR DE DEUS HAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAGAG#MelhoresDoAno pic.twitter.com/xdeeRrwLnF — Fillipe Conegundes (@Fconegundes) December 25, 2022





Homenagens

O prêmio também contou com diversas homenagens ao longo da noite. A ativista Txai Suruí e sua mãe, Neidinha, que foram celebradas pelo trabalho com a causa indígena e ambiental, e o chef Edson Leite foi homenageado pelo trabalho com a ONG Gastronomia Periférica.

Além disso, Rita Lee recebeu um tributo pelos 60 anos de carreira, que serão completados em 2023. O filho dela, Beto Lee, e os artistas Pitty e Jão se juntaram para uma apresentação em homenagem à cantora.

Confira dos indicados e vencedores do ‘Melhores do Ano’:





Novela do Ano

Além da ilusão

Mar do Sertão

Pantanal - VENCEDOR

Série do ano

Arcanjo Renegado (2ª Temporada)

Cine Holliúdy (2ª temporada)

Sob Pressão (5ª Temporada) - VENCEDOR





Atriz de novela

Alanis Guillen (Juma - Pantanal)

Dira Paes (Filó - Pantanal)

Isabel Teixeira (Maria Bruaca - Pantanal) - VENCEDORA





Ator de Novela

Antonio Calloni (Matias - Além da Ilusão)

Marcos Palmeira (Zê Leôncio - Pantanal)

Murilo Benício (Tenório - Pantanal) - VENCEDOR

Atriz Coadjuvante

Bárbara Paz (Úrsula - Além da Ilusão)

Bella Campos (Muda - Pantanal) - VENCEDORA

Camila Morgado (Irma - Pantanal)





Ator Coadjuvante

Juliano Cazarré (Alcides - Pantanal)

Osmar Prado (Velho do Rio - Pantanal) - VENCEDOR

Silvero Pereira (Zaquieu - PantanaL)





Atriz de série

Alice Wegmann (Raíssa - Rensga Hits!)

Luisa Arraes (Francisca - Cine Holliúdy)

Marjorie Estiano (Carolina - Sob Pressão) - VENCEDORA





Ator de série

Edmilson Filho (Francisgleydisson - Cine Holliúdy)

Júlio Andrade (Evandro - Sob Pressão) - VENCEDOR

Marcello Melo Jr (Mikhael - Arcanjo Renegado)





Jornalismo

César Tralli

Renata Lo Prete

William Bonner - VENCEDOR





Humor - Troféu Paulo Gustavo

Fábio Porchat

Paulo Vieira

Tatá Werneck - VENCEDORA





Música do Ano

Dengo - João Gomes - VENCEDOR

Maldivas - Ludmilla

Vermelho - Gloria Groove









