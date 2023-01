Novo trailer de ‘Shazam! Fúria dos Deuses’ mostra filme repleto de cenas de ação

O filme Shazam! Fúria dos Deuses teve um novo trailer divulgado na quinta-feira, 26. A estreia da sequência está marcada para 17 de março deste ano.

Nas cenas, é possível ver Billy (Zachary Levy e Asher Angel) tendo de encarar as duas semi-deusas poderosas Helen Mirren e Lucy Liu.

Parte do elenco original voltou para a continuação, que conta com Zachary Levy, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Faithe Herman, Grace Fulton, Ian Chen, Jovan Armand e Adam Brody. Já as novidades desta sequência são Rachel Zegler, Helen Mirren e Lucy Liu.