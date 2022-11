‘O Rei da TV’: Silvio Santos diz que série sobre sua vida foi ‘mal feita’

Publicidade

O apresentador Silvio Santos criticou a nova série que conta a história de sua vida, O Rei da TV. A produção estreou no dia 19 de novembro no catálogo do Star+ e se destacou por mostrar as fragilidades de um dos maiores apresentadores da televisão brasileira.

Silvio, porém, achou que o seriado foi “mal feito”. “Não é boa nem é ruim. É meia piada. Poderiam fazer melhor”, afirmou o apresentador em entrevista ao canal G7 Notícias, do jornalista Lucas Padula, no último domingo, 30.

Na ocasião, ele estava a caminho do seu local para votar no segundo turno das eleições presidenciais na região do Morumbi, em São Paulo. Silvio estava acompanhado da mulher, Íris Abravanel, e de três de suas filhas, Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel e Daniela Beyruti.

Silvio Santos criticou a série 'O Rei da TV', feita sobre sua vida. Foto: Star+

Renata Abravanel, filha caçula do apresentador e diretora-executiva do SBT, havia votado no mesmo local mais cedo e também foi abordada pelo canal para comentar sobre a série. Ela revelou não ter assistido e, por isso, não quis comentar.

“Não entendo muito o propósito, porque, geralmente, o pessoal (sic) faz para homenagear ou criticar. É uma coisa nem lá, nem cá”, disse a diretora.

Daniela também já havia criticado a série em uma publicação feita no Instagram. Ela havia afirmado que a história de O Rei da TV é “mal contada”.

Dirigida por Marcus Baldini, a produção apresenta Silvio Santos, interpretado pelos atores José Rubens Chachá, Mariano Mattos e Guilherme Reis, em três fases diferentes da vida.

O Estadão entrou em contato com o Star+ para comentar as declarações do apresentador e da família Abravanel sobre a série, mas ainda não obteve retorno.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais