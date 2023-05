‘Only Murders in The Building’: Steve Martin anuncia estreia da 3ª temporada

A estreia da terceira temporada de Only Murders in The Building foi revelada neste último fim de semana. Segundo a revista Variety, Steve Martin e Martin Short comentaram sobre o assunto durante a turnê de comédia You Won’t Believe What They Look Like Today!, em Orlando, no último sábado, 29.

De acordo com membros do plateia, Steve Martin soltou a informação casualmente enquanto os dois falavam sobre a série. “Vejam nossa nova temporada em 8 de agosto”.

No entanto, o streaming Hulu, ainda não confirmou a informação revelada. A nova temporada da série com Selena Gomez terá os seguintes nomes no elenco: Don Darryl Rivera, Allison Guinn e Gerald Caesar.