Prime Video divulga primeiras imagens do reality ‘Caravana das Drags’; veja

O Prime Video divulgou as primeiras imagens do novo reality show brasileiro Caravana das Drags, que será apresentado por Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi. O programa terá oito episódios, com duração de 45 minutos cada, além de um episódio especial com a reunião das participantes. A estreia está marcada para 14 de abril.

As artistas drags viajam por oito cidades brasileiras a bordo de um ônibus extravagante. Com desafios únicos e performances inesquecíveis, Chandelly Kidman, DesiRée Beck, Enme, Frimes, Gaia do Brasil, Hellena Borgys, Morgante, Ravena Creole, Robytt Moon e Slovakia vão competir pelo título de “Drag Soberana” do reality show.

Enme é participante do reality show 'Caravana das Drags' Foto: Divulgação/Prime Video

A caravana partiu do Rio de Janeiro (RJ) e fez paradas em Goiânia (GO), Diamantina (MG), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE), São Luís (MA) e Belém (PA). Em cada local, a criatividade e adaptação das competidoras são postas à prova ao enfrentarem desafios inspirados em diferentes tradições regionais brasileiras.

Competição brasileira será apresentada por Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi e deve chegar ao streaming em 14 de abril Foto: Divulgação/Prime Video

Elas serão avaliadas pela performance.O grupo de jurados é composto pelas apresentadoras e por convidados especiais, representantes da cultura do nosso país. A cada episódio, uma participante será eliminada, até que restem as finalistas.

Caravana das Drags estará disponível no serviço de streaming em mais de 240 países e territórios em todo o mundo. O reality show é produzido pela Producing Partners, foi criado pelos showrunners Tatiana Issa e Guto Barra e é dirigido por Bettina Hanna.

Continua após a publicidade