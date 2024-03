Resumo BBB 24: Noite teve promessas de revanche e flagras após formação de paredão; veja destaques

Após uma intensa formação de paredão no Big Brother Brasil 24, a madrugada de domingo, 11, revelou promessas e surpresas entre os participantes.

Para Beatriz, está rolando clima entre Matteus e Isabelle Foto: @BBB via X

Yasmin, Lucas Henrique e Isabelle encontram-se na berlinda, lutando pela permanência na casa mais observada do País, enquanto os bastidores revelam alianças e desavenças que prometem sacudir os próximos dias.

Promessas de revanche

Yasmin não poupou críticas à sua indicação por Beatriz, desqualificando os argumentos apresentados pela líder. Em conversas separadas com Leidy Elin e Fernanda, a modelo expressou sua insatisfação com a justificativa de sua indicação, apontando a falta de embasamento pessoal na decisão.

“Ela está me botando por terceiros. Minha treta não foi com ela, foi com outra pessoa,” lamentou Yasmin, que também ironizou a suposta afinidade que Beatriz declarou ter por ela. Yasmin prometeu, com fervor, que se retornar do Paredão, será para “arrasar” aqueles que permanecem no jogo, um momento de desabafo que coincidiu com o consolo a Leidy Elin, que estava visivelmente abalada.

Rumores de romance e surpresas inesperadas

A casa também foi palco de momentos leves, especialmente entre Matteus e Isabelle, cuja proximidade vem gerando comentários entre os participantes. Beatriz chegou a insinuar a existência de um “clima” entre os dois, apesar de terem sido considerados rivais no passado.

Essa dinâmica foi destacada quando Lucas Henrique, acidentalmente, presenciou uma conversa íntima entre Isabelle, Beatriz e Davi no quarto Magia. O professor de Educação Física, que estava escondido, surpreendeu a todos ao revelar sua presença, gerando um momento de tensão e humor.

Desentendimentos e previsões de conflitos

A madrugada também foi marcada por um desentendimento entre Matteus e Yasmin, evidenciando as tensões crescentes conforme o jogo avança. Yasmin, frustrada com sua situação, recusou-se a compartilhar uma informação trivial com Matteus, indicando o nível de estranhamento que o voto de Beatriz gerou. Além disso, a previsão de Leidy Elin sobre o Sincerão de segunda-feira sugere que as faíscas vistas na madrugada são apenas o prelúdio de uma tempestade iminente, especialmente considerando a recente punição severa de Alane e as consequências que isso pode acarretar.

Alane foi penalizada por ter guardado um copo da festa do McDonald’s na sua mochila, uma ação contra as normas do programa. “Atenção, todos! Quem pegou o material do McDonald’s e guardou na mochila, devolva imediatamente na despensa”, ecoou a voz da produção, iniciando o episódio que culminaria na punição.

Alane, confusa e preocupada, temia perder apenas 50 estalecas, mas a realidade se mostrou bem mais dura. “Quem foi que me expôs? Estava escondido, alguém me expôs. Eu vou perder 50 estalecas”, disse ela, sem saber que o impacto de sua ação seria muito maior. A voz então nomeou diretamente a paraense, enfatizando a gravidade da infração: “Dona Alane, falta gravíssima. Menos 500 estalecas. Todo material de pré-festa tem que ser sempre devolvido na despensa. Todos vocês sabem muito bem.”