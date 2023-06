Ronnie Von relembra estratégia vitoriosa e ‘problema psicológico’ no ‘Qual É a Música’

Ronnie Von relembrou os tempos do quadro Qual É A Música do Programa Silvio Santos durante o especial de 60 anos da atração, exibido neste domingo, 4. Ele afirmou que chegou a ter “um problema psicológico” pela tensão em manter a série de 25 vitórias consecutivas, e também revelou a estratégia que usava à época.

Ronnie Von e Silvio Santos durante o quadro 'Qual É A Música' em 1990 Foto: Reprodução de 'Programa Silvio Santos' (1990)/SBT

O hoje apresentador da RedeTV! conta que, após a primeira participação vitoriosa, foi surpreendido com a informação de que os vencedores precisavam voltar para o programa seguinte. “Voltei. E não sei por que razão, ganhei de novo. O que eu fiz? Comprei todos os livros de edição musical que existiam, e comecei a assinar a parada musical de sucesso - era pago na época.”

“Depois de algum tempo, você se acostuma com o som da orquestra, as músicas se repetiam... Eu fiquei absolutamente fanático por essa história, a ponto de ter um problema psicológico. Sério, por minha honra. Me convidem para qualquer coisa, menos para programa de game show! De tão nervoso que eu fico”, continuou.

