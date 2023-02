‘Sem Filtro’: Série com Mel Maia e Ademara estreia na Netflix

Mel Maia segue no universo de influenciadores digitais, tanto na TV quanto no streaming. Além de interpretar a blogueira Guiga na novela da Globo Vai na Fé, a atriz chega na Netflix nesta quarta-feira, 15, na nova série de comédia Sem Filtro.

Na produção, ela é Lohana, a irmã caçula de Marcelly, feita por Ademara, e também é focada em gravar conteúdos para suas redes sociais.

Na história, a personagem de Ademara resolve trancar a faculdade e se aventurar na carreira de influenciadora, o que faz com que a vida de sua família vire do avesso.

Sincera demais, ela passa longe do estilo blogueirinha fake. Graças a esse seu jeito sem filtro, Marcelly vai conquistar seguidores e muitas tretas tanto no mundo virtual quanto no real, sobrando para seus amigos e sua família a missão de ajudá-la a resolver as confusões.

O elenco ainda conta com nomes como Pedro Ottoni, Tia Má, Luisa Perissé, Maicon Rodrigues, Sandra de Sá, Thamirys Borsan, Flávia Reis e Pedroca Monteiro.

Veja o trailer: