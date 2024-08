Sung Hoon reflete sobre doramas: ‘Retratam amor que até pode existir, mas é raro’

Sung Hoon falou sobre os doramas da Coreia do Sul em entrevista ao Fantástico exibida neste domingo, 4. Em determinado momento, ele foi questionado pela reportagem do programa: “Que romance é esse que os k-dramas oferecem para as pessoas. Ele existe?”

PUBLICIDADE O ator respondeu: “Acredito que retratam um amor que até pode existir, mas é muito raro. Quando as pessoas assistem, querem algo fantasioso, assim, ficam contentes com o que veem. Se fosse realista demais, penso que não seria tão agradável”. Em outro momento, Sung Hoon valorizou a indústria cultural da Coreia do Sul: “Antigamente era Hollywood que fazia sucesso no mundo inteiro. Talvez agora seja a vez de a nossa cultura ser reconhecida em todos os lugares.”