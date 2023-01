Teaser de ‘You’ apresenta novo rival de Joe

Sucesso de público e da crítica, a série You (Você no Brasil) chega ao seu quarto ano e o esquenta para os novos episódios já está ocorrendo. A Netflix está liberando alguns teasers apresentando os personagens da nova temporada, o mais recente chamou a atenção para o possível rival de Joe, interpretado por Penn Badgley.

Nas imagens, vemos Rhys Montrose (Ed Speleers) sentado diante de uma máquina de escrever e sendo introduzido no universo da série como um aspirante escritor e “um bom homem vivendo em um mundo ruim”.

A série You foi lançada em 2018 e, de lá pra cá, se consolidou como um dos maiores sucessos da plataforma de streaming. Além de Badgley e Speleers, o elenco conta também com a presença de Elizabeth Lail, Luca Padovan, Zach Cherry e Shay Mitchell.

A quarta temporada está prevista para estrear em duas partes: a primeira, no dia 9 de fevereiro e, a segunda, no dia 9 de março. As três temporadas anteriores estão disponíveis no catálogo da Netflix.