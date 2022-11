‘Velozes e Furiosos 10′ se torna um dos filmes mais caro da história do cinema

Publicidade

O longa Velozes e Furiosos 10 ainda não estreou, mas já está com seu orçamento estimado em US$340 milhões, o terceiro filme mais caro da história do cinema. Segundo o The Wrap o valor se justifica pelo alto salário do elenco, a troca de diretor e as medidas de segurança contra a covid-19.

O filme estreia com Brie Larson, Jason Momoa, Alan Ritchson, Daniela Melchior e Rita Moreno na franquia. E retornam ao elenco nomes como Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Scott Eastwood, Jordana Brewster e Sung Kang.

Em nível de comparação, o valor do décimo filme é 70% mais alto que o custo final de produção do filme anterior, Velozes e Furiosos 9, que ficou na casa dos US$200 milhões.

Atualmente, os dois filmes mais caros são: Vingadores: Ultimato estimado em US$ 350 milhões e Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas em US$ 376.5 milhões.

O filme ainda está finalizando as gravações e deve entrar em cartaz no dia 19 de maio de 2023, de acordo com a Universal. E traz a direção de Louis Leterrier e não mais de Justin Lin.