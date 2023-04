A Imagem Filmes divulgou a primeira imagem do elenco caracterizado com seus respectivos personagens para o live-action Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo. Clássico dos gibis de Maurício de Sousa e dirigido por Maurício Eça, o filme será de suspense e começa no primeiro dia de aula do Ensino Médio da turma do bairro do Limoeiro.

Na trama, Milena (Carol Roberto), Cascão (Theo Salomão), Magali (Bianca Paiva), Mônica (Sophia Valverde) e Cebola (Xande Valois) descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado e partem para uma missão cheia de ação e aventura para salvá-lo.

Vem aí! Confira a primeira imagem de ‘Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo’ Foto: Laura Campanella/ Imagem Filmes/ Divulgação

Nas redes sociais, os fãs repercutiram a divulgação. “Estamos tão felizes! Vai ser incrível”, escreveu uma seguidora. “Estou muito ansiosa por esse filme”, disse outra.

A produção tem roteiro original de Sabrina Garcia, Rodrigo Goulart e Regina Negrini, com colaboração de Antonio Arruda. E conta com a produção da Bronze Filmes, coprodução da Mauricio de Sousa Produções (MSP), Rubi Produtora como produtora associada e distribuição da Imagem Filmes.

O clássico dos gibis já conta com outros dois lançamentos nos cinemas, Turma da Mônica: Laços, 2019 e Turma da Mônica: Lições, 2021.