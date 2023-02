Will Smith e Martin Lawrence confirmam sequência de ‘Bad Boys’ em vídeo na rede social

Após a polêmica no Oscar 2022, Will Smith terá mais um título em seu currículo, além Emancipation, lançado em dezembro: uma nova parceria com Martin Lawrence. A novidade foi divulgada nas redes sociais.

Na última terça-feira, 31, os artistas publicaram um divertido vídeo anunciando a parceria na sequência de Bad Boys. “É sobre esse momento”, legendaram no Instagram.

Apesar do anúncio dos artistas, até o momento desta publicação, não foram divulgadas mais informações sobre Bad Boys 4. Contudo, a trama também foi confirmada pela Sony Pictures, que deve manter a dupla Adil El Arbi e Bilall Fallah no comando da direção.

A carreira de Will Smith após o Oscar

Em novembro, antes do lançamento de Emancipation, o ator declarou temer que o tapa dado em Chris Rock influenciasse negativamente no longa. Em entrevista ao jornalista Kevin McCarthy, ele explicou que entenderia se o filme não fizer tanto sucesso. “Eu entenderei completamente - se o público ainda não estiver pronto, eu absolutamente respeitaria isso e permitiria que seu espaço não fosse invadido”, disse na época.

“Espero que minhas ações não penalizem a equipe. Antoine Fuqua (diretor) fez o que considero o maior trabalho de toda a sua carreira”, comentou.

Filme que oficializou o retorno de Smith ao trabalho, Emancipation é baseado em uma história real de Peter, um escravizado que foge de uma fazenda de algodão do sul dos Estados Unidos para se unir ao exército que lutou contra o fim da escravidão durante a Guerra Civil.