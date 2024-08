Ancelotti responde sobre proposta saudita a Vini Jr.: “especulação”

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, foi questionado sobre a proposta do Al Ahli, da Arábia Saudita, para Vinicius Jr., em entrevista coletiva nesta terça-feira, 13. Sobre o tema, o treinador afirmou que não há nada além de especulação, e que os espanhóis contam com o jogador, que, segundo ele, quer ficar no clube, para o restante da temporada.

O interesse saudita em Vini Jr. nessa janela que fecha no dia 31 de agosto agitou os noticiários, mas de acordo com o italiano, isso não preocupa o Real Madrid. “Não há absolutamente nada, só especulação”, disse Ancelotti. “Não estamos preocupados de jeito nenhum, temos o nosso papel, o nosso projeto, continuamos nisso”.

Ancelotti afirma que não há nada entre Vini Jr. e sauditas Foto: @RealMadrid via X