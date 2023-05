Quem são os atletas mais bem pagos do mundo? Veja lista com o top-10

A Forbes revelou nesta terça-feira quem são os atletas mais bem pagos do mundo. A lista inclui grandes astros do futebol, basquete, boxe e golfe. O jogador mais bem pago é o português Cristiano Ronaldo, que atua no saudita Al-Nassr e recebe cerca de R$ 686,8 milhões. Os valores não se referem apenas a salário e agregam patrocínios, ações de marketing e outros contratos.

O dinheiro vindo do Oriente Médio continua enchendo o bolso dos principais atletas no planeta. Além de Cristiano Ronaldo, os golfistas Dustin Johnson e Phil Mickelson, filiados a LIV Golf, também recebem forte investimento da Arábia Saudita.

Lionel Messi, campeão mundial com a seleção argentina em 2022, e Kylian Mbappé, que também já ajudou a levar a França ao topo em 2018, atuam no Paris Saint-Germain, clube que pertence a um fundo de investimentos do governo do Catar.

Lionel Messi e Kylian Mbappé são os protagonistas da equipe do Paris Saint-Germain. Foto: Christian Hartmann/ Reuters

O basquete também está representado na lista, com três nomes, com LeBron James, do Los Angeles Lakers, Stephen Curry, do Golden State Warrios, e Kevin Durant, do Phoenix Suns. Inclusive, LeBron e Curry estarão frente a frente a partir desta terça para decidir qual franquia avança para a final da Conferência Oeste da NBA.

A Forbes também nomeou o ex-tenista Roger Federer na nona posição. Segundo a revista, o suíço arrecadou quase R$ 480 milhões fora das quadras.

LISTA DOS 10 ATLETAS MAIS BEM PAGOS DO MUNDO

Continua após a publicidade