Australiano perde bermuda durante manobra e recebe nota zero na SLS; veja vídeo

Ele ficou poucos segundos sem a bermuda, com a cueca à mostra. Logo que realizou o movimento, deixou a pista em Sydney. Foi o suficiente, no entanto, para que o perfil oficial da SLS repercutisse a manobra – mesmo que Pavey tenha tirado um zero na avaliação da comissão de arbitragem. “Medidor especial cheio”, escreveu o perfil da competição, brincando da situação.

Aos 22 anos, Pavey conta com quase 23 mil seguidores no Instagram. Natural de Queensland, na Austrália, começou no esporte quando tinha dez anos. Em 2023, foi eleito o skatista australiano do ano. No ranking mundial, ocupa a 5099ª posição.