Bale revela que Cristiano Ronaldo ficava incomodado por não marcar gols: ‘Jogava as chuteiras’

Curtindo a vida de aposentado do futebol, Gareth Bale falou nesta semana como era sua relação com Cristiano Ronaldo no período entre 2013 e 2018, quando os dois foram companheiros de Real Madrid. De acordo com o ex-jogador, o astro português não ficava muito feliz quando terminava uma partida sem marcar gols.

“Se vencêssemos por 5 a 0 e ele não marcasse, ele chegava [ao vestiário] e jogava as chuteiras, como se estivesse zangado. Mas ele era um cara legal, nada de errado. Realmente não tivemos nenhum problema. Muitas pessoas ficam assustadas sobre como ele é. Mas se você não... Ele é tranquilo”, explicou Bale em conversa com Martin Borgmeier durante uma partida de golfe.

No período em que atuaram juntos no Real Madrid, Bale e Cristiano Ronaldo marcaram história. Ao lado de Benzema, a dupla formou um dos mais fortes trios de ataque que o time já teve e conquistou cinco vezes a Champions League.

Bale comentou sobre o período em que jogou com Cristiano Ronaldo no Real Madrid Foto: Reuters/Lee Smith

Após o fim do seu contrato com o Real Madrid, Bale seguiu para os Estados Unidos e jogou pelo Los Angeles FC. No início de 2023, aos 34 anos de idade, o jogador do País de Gales oficializou sua aposentadoria dos gramados e passou a se dedicar ao golfe, esporte que é praticante e fã declarado.

Já Cristiano Ronaldo segue atuando. Depois de uma pssagem pela Juventus e Manchester United, o astro português chegou no início de 2023 ao Al Nassr, da Arábia Saudita. O jogador deve ser treinado por Luís Castro, que teve a saída do Botafogo confirmada nesta sexta-feira, 30.