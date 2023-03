Beatriz Ferreira elimina coreana e vai disputar pela 3ª vez a final do Mundial

A boxeadora Beatriz Ferreira garantiu presença na final da categoria 60 quilos (peso leve) do Mundial de Boxe Feminino, em Nova Deli, na Índia, nesta quinta-feira, ao derrotar a sul-coreana Oh Yeonji, por pontos, em decisão unânime dos cinco jurados: dois apontaram 30 a 27 e dois 29 a 28.

Em sua brilhante carreira, Bia Ferreira soma 36 pódios em 37 competições internacionais. Aos 30 anos, Bia também tem um contrato com a empresa Matchroom e já fez dois combates vitoriosos entre as profissionais. Seu planejamento, após a Olimpíada de Paris, ano que vem, é se dedicar totalmente ao profissionalismo e também chegar à disputa do título mundial no máximo em 2025.

Além de se vingar da coreana, de quem perdera no Mundial de 2018, Bia obteve vaga em uma decisão de Mundial pela terceira vez. Foi ouro na competição de 2019 e prata em 2022. Vice-campeão olímpico em Tóquio, Bia vai ter pela frente no domingo a colombiana Angie Valdes, que bateu na semifinal a chinesa Yang Wenlu.

Bárbara Santos foi a outra brasileira em ação nesta quinta-feira no Mundial. Ela perdeu na semifinal da categoria 70 quilos, em decisão dividida dos jurados, para australiana Kaye Scott Frances.