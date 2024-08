Olimpíadas 2024: Bia Souza consegue vitória histórica, garante medalha e vai à final do judô

Beatriz Souza está na final do judô na categoria acima de 78kg dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A judoca derrotou a francesa número um do ranking, Romane Dicko, na semifinal e garante mais uma medalha para o Brasil. Na final, ela enfrenta a israelense Raz Hershko.

Bia dominou a todo tempo a luta contra a anfitriã dos Jogos. Com uma punição para cada judoca no placar, o combate foi para o golden score, onde a brasileira conseguiu encaixar uma imobilização e venceu por ippon. No último confronto, Beatriz enfrenta a segunda do ranking. Nas quatro lutas em que as duas se encontraram, quatro vezes a brasileira saiu vitoriosa.

Leia mais Siga ao vivo: Beatriz Souza briga pelo ouro na final do judô nas Olimpíadas 2024

Beatriz Souza está a uma vitória de mais uma medalha para o Brasil. Foto: Jack Guez/AFP

PUBLICIDADE Como cabeça de chave, Bia estreou somente nas oitavas de final, contra Izayana Marenco, da Nicarágua. A adversária chegou a tomar um shido por esquivar sob o braço. Bia finalizou a luta por ippon. A adversária da brasileira na semifinal também estreou nas oitavas. Ela derrotou a georgiana Sophio Somkhishvili com dois waza-ari. Nas quartas, a adversária foi a bósnia Larisa Cedric, também com dois waza-ari.

Rafael Silva é eliminado na primeira luta

Mais cedo, Rafael Silva, o Baby, perdeu a primeira luta para o azeri Ushangi Kokauri por dois waza-ari. O brasileiro ainda participa da disputa por equipes mista no sábado, 3. O Brasil estreia contra o Casaquistão a partir das 3h (horário de Brasília).