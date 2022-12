O Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Na tarde desta segunda-feira (5), a seleção brasileira goleou a Coreia do Sul, com gols de Vini Jr, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá. Confira os melhores momentos da partida no vídeo abaixo.

Com o triunfo, o Brasil segue para as quartas de final e terá a Croácia, atual vice-campeão do mundo, pela frente. A partida acontecerá na próxima sexta-feira (9), às 12h.