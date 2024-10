Brasil x Argentina na final da Copa do Mundo de futsal: horário e onde assistir ao vivo

A final entre Brasil e Argentina pela Copa do Mundo de Futsal acontece neste domingo, às 12h (horário de Brasília). O jogo é tratado como o maior da história entre as equipes, já que é a primeira final em que os rivais se enfrentam. Anteriormente, o jogo mais importante havia sido a semifinal dessa mesma competição, em 2021, na qual os argentinos venceram por 2 a 1. Acompanhe a partida pelo tempo real do Estadão.

O palco da final será a Humo Arena, e o Brasil busca ampliar o domínio na Copa do Mundo da categoria.

Seleção brasileira masculina de futsal. Foto: Leto Ribas/CBF

PUBLICIDADE A seleção brasileira é a maior vencedora da história do Mundial. O Brasil tenta levantar a sexta taça da Copa de futsal. O time brasileiro foi campeão em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. A rival Argentina, por sua vez, tenta conquistar o segundo título. A equipe argentina foi campeã no ano de 2016 e vice em 2021, quando perdeu para Portugal. Os argentinos, portanto, chegam na terceira final consecutiva.

Brasil e Argentina já se enfrentaram sete vezes na história da Copa do Mundo de Futsal. A equipe brasileira venceu seis duelos, mas os argentinos levaram a melhor no último embate. Na semifinal da edição de 2021, a Argentina triunfou pelo placar de 2 a 1.

Na atual edição, o Brasil ficou em primeiro do seu grupo, ao conseguir três vitórias, sobre Cuba, Croácia e Tailândia. No mata-mata, o time brasileiro eliminou Costa Rica (oitavas de final), Marrocos (quartas) e Ucrânia (semifinal).

A Argentina também liderou a sua chave, com três triunfos, sobre Ucrânia, Afeganistão e Angola. Nas oitavas de final, a seleção argentina passou pela Croácia. Nas quartas, eliminou o Cazaquistão. Já na semifinal, o time argentino bateu a França.

BRASIL X ARGENTINA: SAIBA TUDO SOBRE A FINAL DA COPA DO MUNDO DE FUTSAL

Data: 06/10/2024.

06/10/2024. Horário: 12h (de Brasília).

12h (de Brasília). Local: Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão.

ONDE ASSISTIR A BRASIL X ARGENTINA AO VIVO PELA COPA DO MUNDO DE FUTSAL

TV Globo, SporTV, CazéTV e Fifa+.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BRASIL E ARGENTINA