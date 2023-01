Brasil busca empate com Portugal no fim, mas se complica no Mundial de handebol

Com um fim de jogo incomum e emocionante, a seleção brasileira masculina de handebol arrancou o empate com Portugal, pelo placar de 28 a 28, nesta quarta-feira, no Mundial disputado na Polônia e na Suécia. Apesar do empate “com gosto de vitória”, o Brasil se complicou no campeonato, com chances mais remotas de passar de fase.

A grande partida, equilibrada e de bom nível técnico, reservou emoção até depois do cronômetro zerado. Logo após Portugal marcar o 28º gol nos segundos finais da partida e o árbitro definir o fim da partida, o VAR foi acionado e detectou que a defesa portuguesa não respeitou a distância de três metros na última falta do jogo, em favor do Brasil.

A infração rendeu uma expulsão ao português Alexis Borges e um tiro de sete metros para o Brasil, mesmo com o cronômetro zerado. O artilheiro Jean Pierre Dupoix converteu a penalidade e decretou a igualdade no placar, correndo para o abraço na festa do time brasileiro.

Brasil busca empate com Portugal no Mundial de Handebol. Foto: Adam Ihse/TT via AP

Jean foi o principal destaque brasileiro, com dez gols. Ele já havia brilhado nas partidas anteriores. João Pedro Silva marcou quatro enquanto Rogério Moraes e Hugo Bryan contribuíram com três cada. O goleiro Ferrugem foi eleito o melhor jogador da partida.

Com o empate, o Brasil chegou aos três pontos e ocupa o terceiro lugar do seu Grupo II, com um jogo a mais que os rivais. Nesta fase, avançam apenas os dois primeiros colocados de cada uma das quatro chaves, compostas por seis seleções cada.

A situação é delicada porque o Brasil terá adversários de peso pela frente. O time volta a campo na sexta-feira para enfrentar a favorita Hungria, às 14 horas (de Brasília). No domingo, o desafio será contra a Islândia, no mesmo horário. O time brasileiro terá que vencer estes dois jogos para ter chances de classificação.