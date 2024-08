Brasil x EUA na final das Olimpíadas 2024: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Os Estados Unidos, por sua vez, chegam para essa final com o melhor ataque da competição, com 11 gols marcados. As americanas, entretanto, tem como ponto negativo o fato de terem disputado duas prorrogações seguidas. As vitórias nas quartas de final contra o Japão e na semifinal contra a Alemanha, ambas pelo placar de 1 a 0, vieram depois dos 90 minutos.

Se os EUA tem um ataque poderoso, o Brasil conta com uma defesa potente. Debaixo das traves, a goleira Lorena é uma dos destaques da competição com defesas importantes. Ela já pegou dois pênaltis nas Olimpíadas e fez defesas importantes para a equipe. A referência no ataque é Gabi Portilho, autora do gol da vitória contra a França (1 a 0) e de um dos gols contra a Espanha (4 a 2).