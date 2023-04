Brasileiro vence concurso do design das medalhas da Olimpíada da Juventude: ‘É um sonho’

Ser o responsável pelo design do objeto de desejo de milhares de atletas. Essa é a tarefa de Dante Akira Uwai. Na última semana, o brasileiro de 27 anos foi declarado vencedor do concurso promovido pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) para o design das medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de Gangwon 2024.

“É a realização de um sonho. É a união de duas paixões que eu tenho, que são os esportes e o design. Sou apaixonado por esportes, eles sempre estiveram no meu dia a dia, na minha vida. Já joguei tênis e sempre paro para assistir aos Jogos Olímpicos. Saber que o meu design vai estar nas medalhas dos atletas é uma realização. Estou realizando um sonho de criança, do jovem Dante que acompanha, fazia e vivia o esporte”, comentou em entrevista exclusiva ao Estadão.

Ao comentar sobre o concurso, Dante não esconde que um caminho usado foi dar uma conferida no que já estava entregue pelos demais concorrentes e buscar fazer algo diferente para se destacar entre os demais.

Esboço dos primeiros desenhos de Dante no processo de criação do design da medalha Foto: Arquivo Pessoal

“Na área do concurso no site tinha como ver os exemplos de trabalhos já entregues. Eu vi alguns antes de entregar o meu e percebi que muitos estavam apostando em elementos da cultura coreana, já que os jogos vão acontecer lá. Com base no que veio de briefing eu fui pensando um pouco diferente disso e acabei tendo a ideia que resultou na medalha. Eu tentei ir por outro caminho e tive sucesso”, disse Dante.

Semente da faculdade e desejo de entregar medalha na Coreia

Apesar de ter contado com a participação de mais de 3 mil pessoas, não é tão comum para o público em geral a existência deste tipo de concurso.

“Quando eu entrei na faculdade um professor comentou que esse tipo de concurso era um bom caminho para começar a tentar e ter um portfólio. Acabei pegando gosto e sempre estou participando. Esse do COI acabava envolvendo duas coisas que eu amo, que é o esporte e o design. Aproveitei a chance e agora eu penso em mais”.

Depois de conseguir juntar duas paixões e realizar um sonho de criança, Dante já tem um novo objetivo para sonhar. Os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude acontecem entre os dias 19 de janeiro e 1º de fevereiro de 2024 e o brasileiro quer estar lá para entregar seu desenho a um medalhista.

“Eu quero e vou estar na Coreia. Vou acompanhar tudo e não pensei direito no que posso fazer. Acho que se tiver a chance de entregar uma medalha para um atleta vai ser mais um sonho realizado. Quero muito fazer isso sim”, finalizou.