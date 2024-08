Campeonato Espanhol usa pela primeira vez VAR semiautomático e tem gol anulado por milímetros

Uma novidade marcou a estreia do Campeonato Espanhol na temporada 2024/2025. O VAR semiautomático foi utilizada pela primeira vez no torneio. A ideia de utilizar essa tecnologia era aumentar a precisão nos lances de impedimento. E deu certo. O jogo entre Celta e Alavés teve um gol anulado por milímetros.

O lance aconteceu no fim do primeiro tempo, quando Celta perdia por 1 a 0. O atacante Iago Aspas mandou a bola para o fundo da rede e o lance foi para a revisão do VAR. Com a tecnologia do impedimento semiautomático o gol foi anulado por conta da ponta da chuteira de Aspas. Esta foi a primeira vez que o recurso foi utilizado.

Celta tem gol anulado por milímetros Foto: Divulgação/X @RCCelta