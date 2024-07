Capitã da ginástica do Japão pode ser cortada da Olimpíada por violar lei do país

Principal nome e capitã da seleção de ginástica artística do Japão, Shoko Miyata pode ficar de fora da Olimpíada de Paris faltando menos de dez dias para o começo dos jogos. Isso porque a atleta violou a legislação do país e descumpriu com o código de conduta estabelecido pela equipe.

Segundo informações da agência Reuters, a Associação Japonesa de Ginástica (JGA) está investigando Shoko pelo fato da atleta ter fumado. Em 2022, a maioridade penal no Japão foi reduzida, saindo de 20 para 18 anos. Porém, a idade mínima para consumir bebidas alcoólicas e usar nicotina é de 20 anos. Portanto, a ginasta teria violado as determinações legais do país, além daquilo que estabelecido internamente pela equipe.

Shoko Miyata, atleta de ginástica artística do Japão Foto: @shoko_miyata via Instagram