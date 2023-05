Vídeos mostram preparação de brasileiro no pé do Everest dias antes de ele mirar o cume pela 4ª vez

Carlos Santalena se prepara para registrar uma marca importante neste fim de semana. Aos 36 anos, o escalador natural de Campinas está em expedição no Monte Everest, o mais alto do mundo com mais de 8.800 metros, e pode se tornar o primeiro brasileiro a conseguir chegar ao topo em quatro oportunidades diferentes nos últimos 12 anos. Ele já esteve no cume da montanha no Himalaia em 2011, 2016 e 2018.

O Estadão conversou com Santalena um dia antes de ele começar a ganhar o Everest, de onde fez alguns vídeos para mostrar a situação do acampamento e a sua própria de preparação.

“Me considero privilegiado de realizar o sonho de viver na montanha e ter uma vida voltada para ela. É sempre emocionante ver este colosso rasgando o céu com intensidade. Como já dizia o amigo Miguel Doura do Aconcágua, de nada vale uma escalada se não se emocionar”, comentou Santalena que está em fase final de aclimatação na base do monte e deve iniciar a escalada para o cume neste sábado.

Carlos Santalena já detém um recorde de escaladas do Everest. Em sua primeira ida ao cume da montanha, em 2011, aos 24 anos, o brasileiro se tornou o mais jovem do País a chegar no alto dos 8.849 metros. Analisando a primeira experiência e a de agora, Santalena ressalta a principal diferença após 12 anos de experiência.

Divulgação Grade6 Foto: Divulgação Grade6

“A grande diferença é a maturidade. Com 24 anos, eu não tinha consciência da atividade que estava realizando. Hoje, com 36, com três subidas no Everest, tendo passado pelo que passei nas montanhas, tudo isso contribuiu para que tenha muito mais consciência do lugar, das pessoas, das dificuldades técnicas, físicas e espirituais que eu vou encontrar. Acredito que hoje eu tenho mais preparação e até um certo medo, que me faz ter um pouco mais de prudência”, diz. “Me considero muito mais seguro e acredito mais no trabalho em equipe”, comentou Santalena, que, além de escalar, leva interessados em expedições ao Everest.

Continua após a publicidade

O homem dos recordes

Além do feito histórico que pode ser alcançado nos próximos dias, Carlos Santalena já é o escalador sul-americano mais jovem do planeta a chegar ao topo das oito maiores montanhas do mundo. Em 2014, aos 27 anos, o brasileiro completou a escada do Monte Everest, Aconcágua, Denali, Kilimanja, Elbrus, Vinson e Kosciuszko, de modo a entrar para a história do montanhismo mundial.

Apesar do feito, esse brasileiro de Campinas quer ainda mais na escalada. Seu objetivo é conseguir chegar ao topo das 14 montanhas com mais de 8.000 metros de altura no mundo. “Como alpinista, o céu é o limite. Gostaria de frequentar mais as montanhas do Himalaia, e viabilizar o projeto de 14 montanhas de 8 mil metros”. Mas essa é outra expedição.