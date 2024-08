China vence revezamento 4x100m medley e quebra hegemonia histórica dos EUA

Na competição, a China venceu a medalha de ouro com tempo de 3min27s46. Os americanos tiveram que se contentar com a prata em 3min28s01 e a França com o bronze em 3min28s38.

Tecnicamente, esta não foi a primeira vez que os EUA ficaram sem o ouro do revezamento 4x100m medley masculino: em 1980, nos jogos de Moscou, na Rússia, os americanos não participaram dos jogos em boicote ao país organizador. Assim, esta foi, de fato, a primeira vez que os EUA disputaram a prova e não venceram, quebrando um histórico de 15 vitórias.