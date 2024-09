Copa do Mundo de Futsal 2024: onde assistir ao Brasil, horários e grupos

A caminhada do Brasil em busca da sexta estrela na Copa do Mundo de Futsal começa neste sábado, 14, diante da seleção de Cuba. Neste ano, o Mundial está sendo disputado no Uzbequistão e vai deste sábado até o dia 6 de outubro. No total, 24 seleções participam da décima edição da competição.

Além de Cuba, os adversários do Brasil no Grupo B são Croácia e Tailândia. O regulamento coloca seis grupos com quatro seleções em cada um deles. Os dois melhores de cada grupo passam para a próxima fase e os quatro melhores terceiros colocados também garante vaga. A sequência é no esquema mata-mata até definir o campeão.

Marcel, jogador da seleção brasileira de futsal durante amistoso entre Brasil x Uzbequistão antes da disputa da Copa do Mundo de Futsal 2024 Foto: Leto Ribas/CBF

Além dos cinco títulos do Brasil, a Espanha é bicampeã mundial e Argentina e Portugal têm um título cada. A última edição foi vencida pelos portugueses e disputada na Lituânia. A seleção brasileira volta a entrar na disputa pelo título desta edição porque tem em seu elenco o atual melhor jogador do mundo da categoria. Pito, pivô e camisa 10 do Barcelona, da Espanha, conquistou seu primeiro título individual desse porte e dá sequência à ótima fase que vem vivendo desde o ano passado, ano de referência da premiação. Pelo Barça, venceu a liga nacional, foi eleito o melhor pivô e MVP da liga

Os jogos da fase de grupos estão divididos nos horários das 7h, 9h30 e 12h. Serão três cidades-sede no Mundial: Toshkent, capital e maior cidade do Uzbequistão, Bucara, que fica próximo à divisa com o Turcomenistão, e Andijan, na região sudeste e próxima do Quirguistão.

VEJA TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE O BRASIL NA COPA DO MUNDO DE FUTSAL 2024

Jogos do Brasil

Brasil x Cuba: 14 de setembro (sábado), às 9h30

Onde assistir aos jogos do Brasil

Sportv (canal fechado)

(canal fechado) Globoplay (streaming)

(streaming) CazéTV (YouTube)

(YouTube) FIFA+ (streaming)

Grupos da Copa do Mundo de Futsal

Grupo A: Uzbequistão, Holanda, Paraguai e Costa Rica;

Uzbequistão, Holanda, Paraguai e Costa Rica; Grupo B: Brasil , Cuba, Croácia e Tailândia;

, Cuba, Croácia e Tailândia; Grupo C: Argentina, Ucrânia, Afeganistão e Angola;

Argentina, Ucrânia, Afeganistão e Angola; Grupo D: Espanha, Cazaquistão, Nova Zelândia e Líbia;

Espanha, Cazaquistão, Nova Zelândia e Líbia; Grupo E: Portugal, Panamá, Tajiquistão e Marrocos;

Portugal, Panamá, Tajiquistão e Marrocos; Grupo F: Irã, Venezuela, Guatemala e França.

Datas de disputa de cada fase